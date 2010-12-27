В Петербурге почтили память жертв школы в Беслане

Представители молодежной организации выложили из свечей цифру "1".

В Северной столице прошла акция памяти жертв школы в Беслане, сообщили в официальной группе молодежного движения "Петербург – город перемен!"

Активисты выложили из свечей цифру "1" около мемориала "Детям, погибшим в Беслане" на Малоохтинском проспекте. Цифра символизирует номер школы, где произошел теракт.

"Мы со скорбью и соболезнованиями к близким, погибших и пострадавших, проводим это мероприятие", – рассказали организаторы.

Напомним, 15 лет назад в школе № 1 города Беслан произошла трагедия. Во время праздничной линейки 1 сентября террористы захватили здание. На тот момент в школе находилось 1128 человек, их удерживали в заминированном здании в течение 3-х дней. На третий день школу подорвали. В результате трагедии погибло 314 человек из числа заложников, из них 186 детей.

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Фото: vk.com/spbperemen