Молодежь Кингисеппа провела уборку в Кургальском заповеднике

Союз Молодежи Порта Усть-Луга в очередной раз провел уборку в Кургальском заповедник. Редакция Piter.TV пообщалась с одним из организаторов мероприятия. Девушка рассказал, акция "Чистый Берег" прошла в этом году уже в четвертый раз, и в ней приняло участие 150 человек. Добровольцам удалось собрать 14 тонн мусора, которые вывезли машиной пухто, заказанной заранее в районной администрации.

"Организовывать такие мероприятия не сложно , у нас работает союз молодёжи порта в который входят руководители станции Лужская, терминалы порта, и ПУЛ транс, вся организация и сбор участников совместный", - рассказала Ольга.

Среди мусора, по словам волонтера, чаще всего попадаются битое стекло, одноразовые мангалы, пакеты, пластиковые бутылки и другие отходы, оставленные отдыхающими на берегу Финского Залива.

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