Паралимпийский чемпион Алексей Тумаков провел субботник в Выборге

Спортсмен с грустью отметил, что большинство людей мусорят, выбрасывая все ненужное на улицу, в парки и скверы, в лес, а убирать за собой совершенно не намерены.

В Выборге прошел очередной субботник. Местом проведения мероприятия стали Кировские дачи. Примечательно то, что главным организатором и участником субботника стал известный российский двукратный паралимпийский чемпион по футболу Алексей Тумаков. Также участниками субботника стали выборгские волонтеры и депутат МО "Город Выборг" Татьяна Третьяк.

"Вокруг такая красота, такая природа. Но люди этого не ценят, и мы имеем то, что мы имеем. Вот так мы и вышли добровольно убрать наш пятачок леса", - отметил Тумаков.

Спортсмен с грустью отметил, что большинство людей мусорят, выбрасывая все ненужное на улицу, в парки и скверы, в лес, а убирать за собой совершенно не намерены.

"Как бы хорошо ни убирали дворники, люди все равно мусорят. Хотя, я подчеркну, на нашей территории работают очень добросовестно работники, смотреть приятно", - отметила Татьяна Третьяк.