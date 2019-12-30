Стало известно местонахождение комика Долгополова

Организаторы его выступлений рассказали, что готовы и дальше продолжать сотрудничество с ним.

Организатор концертов комика Долгополова рассказал о его местонахождении. Как выяснилось, Александр Долгополов сейчас находится в Израиле.

Представитель объединения "Ялла, Балаган" Лев Гольдорт заявил РБК, что они готовы и дальше организовывать концерты. Однако в связи с начатой в отношении комика проверкой МВД, график пока пуст.

Долгополов покинул Россию, опасаясь уголовного преследования. В ГУ МВД заявили, что поступила жалоба на оскорбление чувств верующих после выступления комика в баре HopHead.