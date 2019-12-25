Команда Резника объявила о прекращении избирательной кампании в ЗакС Петербурга

По мнению депутата, у команды отняли время.

Команда депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника объявила о прекращении избирательной кампании. Об этом сообщается в Telegram-канале депутата 20 июля.

Речь депутата записали со слов матери. Стало известно, что Резник во второй раз получил отказ от следователя на посещение нотариуса.

Каратели не оставляют мне шансов начать сбор подписей в поддержку самовыдвижения. На обжалование этого решения уйдет время, которого у нас нет после отказа "Яблока" выдвинуть меня кандидатом без сбора подписей. Максим Резник, депатут ЗакСа

Резник считает, что именно губернатор Петербурга Александр Беглов делает все возможное, чтобы отомстить и не допустить до выборов депутата ЗакСа. Однако Резника не испугал ни Беглов, ни отказ партии "Яблоко" в выдвижении. Команда начала собирать подписи, людей и деньги, чтобы участвовать в выборах. По мнению депутата, у команды отняли время.

Всех, кто поддерживал мое избрание, призываю прямо сейчас присоединиться к кампаниям других сильных кандидатов от оппозиции. Им очень нужна ваша помощь! Не оставайтесь в стороне. Максим Резник, депутат ЗакСа

Ранее партия "Яблоко" отказалась выдвигать в ЗакС Петербурга Максима Резника, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в приобретении наркотиков. Тогда Резник решил принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

Фото: Telegram / Максим Резник