Основная дорога повреждена из-за обстрелов.

Колонне российской бронетехники приходится объезжать поврежденную в Лачине дорогу. Об этом сообщили местные журналисты из издания Sputnik Армения. Съемочная группа показала движение миротворцев по объездному пути. Ранее основная дорога в районе была повреждена в результате обстрелов азербайджанскими Вооруженными силами. Инцидент произошел около моста у города Бердзор (Лачин).

Напомним, что в Нагорный Карабах за последние дни переброшено 1103 миротворца из России. В общей сложности в регион будет направлено 1960 миротворцев. Колонны БТР из России сопровождает авиация. Военные имеют специальную технику, включая БТР-82А, "Тигр" и "Тайфун". В состав контингента, размещенного Карабахе, также входит военная полиция. Она будет патрулировать линию соприкосновения и сопровождать колонны.

Лавров убежден, что соглашение по Карабаху будет сохранено.

Фото и видео: YouTube/Sputnik Армения

