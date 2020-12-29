Количество лабораторных проб на коронавирус увеличили в Петербурге

Завершается влияние праздников на обращение граждан за медпомощью.

В Петербурге увеличили количество лабораторных проб на коронавирус – в сравнении с показателем неделей ранее их сделано 20297 против 16777. Рост на 21%, а это повышает число регистрируемых новых случаев заболевания. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 9 января, распространяемой пресс-службой Смольного.

В штабе подводят итог "новогодних" выходных дней – завершается влияние праздников на обращение граждан за медпомощью.

Индикаторы течения эпидемического процесса показывают завершение влияния праздничных дней на обращение пациентов за медицинской помощью, которая выросла с минимальных значений, зафиксированных 2 января. Отмечается также увеличение количества лабораторных проб ПРЦ-SARS-CoV-2. Сегодня по сравнению с 2 января их сделано на 3520 больше (02.01 – 16 777, 09.01.2021 – 20 297). Рост - 21%, что также повышает число регистрируемых новых случаев заболевания. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

На 128% выросло число "ковидных" пациентов в Петербурге, обратившихся за медпомощью. Специалисты прогнозируют больший рост заболеваемости в городе.

Фото: Piter.tv