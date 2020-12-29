На 128% выросло число "ковидных" пациентов в Петербурге, обратившихся за медпомощью

Специалисты прогнозируют больший рост заболеваемости в городе.

На 128% выросло число "ковидных" пациентов в Петербурге, обратившихся за медицинской помощью. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 9 января, распространяемой пресс-службой Смольного.

В основных показателях ежедневного мониторинга указано, что за 9 января число больных в сутки с подтвержденным диагнозом "коронавирус", обратившихся за медпомощью, составило 2033 человека. Неделей ранее, 2 января, это число составляло 888 человек – рост на 128,94%.

Из таблицы можно сделать вывод, что за неделю выросло и число выздоровевших за сутки (с 945 до 1641 пациента – рост в 73,65%), снизилось количество "ковидных" пациентов под наблюдением (73087 против 71890 человек – падение в 1,64%).

Специалисты, как и ранее, не исключили дальнейший рост заболеваемости коронавирусом в городе.

В связи с окончанием праздников, возвращением людей из мест отдыха, возобновлением контактов в трудовых и учебных коллективах Координационный совет и Комитет по здравоохранению ожидают роста заболеваемости, увеличения обращений за медицинской помощью и госпитализаций. Нагрузка на медицинскую службу города вновь возрастет. Чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения города, необходимо соблюдать ограничительные противоэпидемические меры, такие как использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Ранее мы сообщали, что за 8 января в Петербурге от COVID-19 привили 1470 горожан.

Фото: Piter.tv