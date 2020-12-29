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За сутки от коронавируса в Петербурге вакцинировали более 1,4 тысяч человек
Сегодня, 18:29
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За сутки от коронавируса в Петербурге вакцинировали более 1,4 тысяч человек

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344 петербуржца закончили цикл вакцинации полностью.

За 8 января в Петербурге от COVID-19 привили 1470 горожан. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 9 января, распространяемой пресс-службой Смольного. 

В городе на текущий момент остается 11 095 доз вакцины, вакцинировано уже более 11 тысяч человек. 344 петербуржца закончили цикл вакцинации полностью.

За 8 января 2021 года в Петербурге от новой коронавирусной инфекции вакцинировано 1 470 человек. Всего привито 11 597 человек, из них 344 закончили цикл вакцинации. В общей сложности в город поступило 22 692 комплектов доз вакцины, остаток в поликлиниках - 11 095 доз.

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19  

По данным за 6 января, в Петербурге от COVID-19 привили 1280 человек.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, коронавирус, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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