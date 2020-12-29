Ещё 1280 петербуржцев получили вакцину от коронавируса за сутки

Показатель снова стал рекордным.

За 6 января в Петербурге от COVID-19 привили 1280 горожан. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 6 января, распространяемой пресс-службой Смольного.

В городе на текущий момент остается 13 345 доз вакцины, вакцинировано уже более 9 тысяч человек. 269 петербуржцев закончили цикл вакцинации полностью.

За 6 января в Санкт-Петербурге привито 1280 человек. Всего в городе вакцинировано от новой коронавирусной инфекции 9347 человек, из них 269 закончили цикл вакцинации. Всего поступило 22 692 комплектов доз вакцины. Вся вакцина развезена с Фармбазы по поликлиникам. В поликлиниках доступны 13 345 доз вакцины. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Прошлый рекорд по вакцинации от коронавируса был поставлен по данным за 5 января – привились 1053 человека.

Фото: Piter.tv

