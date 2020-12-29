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За 5 января в Петербурге от COVID-19 привили рекордное количество горожан
Сегодня, 19:16
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За 5 января в Петербурге от COVID-19 привили рекордное количество горожан

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В городе на текущий момент остается 14 625 доз вакцины.

За 5 января в Петербурге от COVID-19 привили рекордное количество горожан. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 6 января, распространяемой пресс-службой Смольного. Число петербуржцев, получивших прививку от коронавируса, составило 1053 человека.

В городе на текущий момент остается 14 625 доз вакцины, вакцинировано уже более 8 тысяч человек.

Количество желающих привиться возрастает. Всего в городе вакцинировано от новой коронавирусной инфекции 8067 человек. В поликлиниках на сегодняшний день в наличии 14 625 доз вакцины

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19  

В среду стартовал второй этап вакцинации сотрудников СМИ, напомнили в штабе. В числе 27 человек оказался второй сотрудник Piter.tv.

Фото: Piter.tv  

Теги: вакцина, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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