Специалисты не исключают рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Снижение показателей в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19 связывают с длинными новогодними каникулами.

В Смольном не исключают рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге. Такой вывод можно сделать из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 6 января, распространяемой пресс-службой правительства.

Зарегистрированых больных COVID-19 в Петербурге за сутки снова оказалось меньше, чем по "федеральной" статистике. В регистр заболевших за сутки попал 1581 человек. При этом в среду неделей ранее (30 декабря) было зарегистрировано 4298 человек – падение показателя на 63,22%, сообщили в Смольном.

Снижение показателей в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19 связывают с длинными новогодними каникулами, когда горожане редко обращаются за медицинской помощью. Однако отдельно в совете отметили эффективность противоэпидемических мероприятий, проводимых Смольным, в частности, в отношении предприятий общественного питания.

При этом в совете не исключили, что заболеваемость коронавирусом в городе снова начнет расти после возвращения горожан из новогодних поездок и возобновления контактов в трудовых и учебных коллективах.

Средний инкубационный период новой коронавирусной инфекции составляет 6-8 дней (от 2-х до 14-ти дней). Граждане, которые могли бы заразиться при массовом посещении ресторанов в последних числах декабря 2020 года и первых числах января 2021 года, избежали инфицирования. Однако эта статистика не должна ослаблять необходимость соблюдения противоэпидемических мер. Вирус продолжает циркулировать в городе. По окончании праздников - после возвращения петербуржцев из новогодних поездок и по мере возобновления контактов в трудовых и учебных коллективах - заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, скорее всего, вновь начнет расти – сообщили в штабе.

В штабе напомнили, что в городе работают большинство из 70 пунктов вакцинации. Основываясь на обращениях граждан, сообщается, что в связи с ростом количества желающих привиться в отдельных местах возникают трудности с записью на вакцинацию.

Комитет по здравоохранению и администрации районов проводят работу по совершенствованию механизмов записи на вакцинацию. Планируется постепенное наращивание мощностей, чтобы охватить прививочной кампанией большее количество горожан – отдельно сообщили в справке.

Фото: Piter.tv