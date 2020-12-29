Сейчас приоритет делается на вакцинацию граждан категории "60+".

Всеобщая вакцинация граждан от COVID-19 в Петербурге ещё не наступила. Об этом Piter.tv 6 января рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. В настоящее время приоритет отдается группам риска – в особенности, вакцинации граждан категории "60+".

В комитете рассказали, что сейчас дефицита вакцинируемых нет, а после 4 января граждане активно записываются и в большинстве районов списки для вакцинации составлены на пару недель вперед.

Пока основная форма записи – по указанным на сайте Комздрава телефонам. Ряд районов записывают через портал gorzdrav.spb.ru. По мере поступления больших партий вакцины появятся более удобные формы записи. После праздников заработает номер 122 и к концу месяца появится запись через портал "Госуслуги". – отметили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что в Петербург поступило 22692 дозы вакцины от коронавируса.

Ранее петербуржец рассказал и показал ситуацию, которая происходит в эти дни в поликлинике №106 на улице Рихарда Зорге в Красносельском районе. В коридорах собираются очереди из горожан в ожидании своего приема, а некоторые вынуждены стоять на улице, чтобы зайти в медучреждение.

Фото: Piter.tv