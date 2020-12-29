Вакцинация журналистов началась накануне, 4 января.

В Петербург поступило 22692 дозы вакцины от коронавируса. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 5 января, распространяемой пресс-службой Смольного. За минувшие сутки в городе привили еще 733 человек.

За 4 января в Петербурге привито 733 человека. Всего от коронавирусной инфекции в городе вакцинировано 7 002 человека, из них 262 закончили цикл вакцинации. Всего поступило 22692 доз вакцины. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Губернатор Петербурга ранее рассказал, что в городе более 7 тысяч человек привито от коронавируса.

Стало известно, кого больше всего вакцинировали от коронавируса в Петербурге – это оказались медицинские работники. Вакцинация журналистов началась 4 января.

Фото: Piter.tv