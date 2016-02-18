Количество болеющих петербуржцев снизилось до 200 тыс. человек

На пике пятой волны ковида этот показатель составлял более 290 тыс. человек

До 201 тыс. человек снизилось в Петербурге количество болеющих ОРВИ и коронавиурсом. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в пресс-службе комздрава города.

Так, на пике пятой волны ковида этот показатель составлял более 290 тыс. человек. Губернатор Петербурга ранее сообщал о стабилизации эпидобстановки. Отметим, что с понедельника, 21 февраля, в городе возобновили плановую медицинскую помощь.

Напомним, недавно власти Петербурга заявили, что коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 84,9%, хотя был 100%.

Ранее в Смольном выразили надежду, что новых волн COVID-19 не будет.

Фото: Piter.tv

