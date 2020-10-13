Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО

Член белорусского президиума Координационного совета Мария Колесникова отказалась от встречи с Александром Лукашенко в СИЗО. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал ее адвокат Александр Пыльченко. Он добавил, что приезд полита стал неожиданностью для местных оппозиционеров, находящихся в заключении.
Такой креативный ход Лукашенко. Я не помню случаев, чтобы кто-то приходил к арестованным лицам и вел беседы об изменении Конституции или что-то подобное
Александр Пыльченко, адвокат Марии Колесниковой
По словам стороны защиты Колесниковой, его клиентка отказалась встретиться с Лукашенко, так как люди в гражданском, которые прибыли к ней в СИЗО не стали представляться, а также не проинформировали оппозиционерку о том, куда хотят ее увезти.
Напомним, что Александр Лукашенко в белорусском СИЗО общался с оппозиционерами около четырех часов. В частности, стороны обсуждали возможность внесения правок в Конституцию республики.
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Видео: YouTube / Эхо Москвы
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