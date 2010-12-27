Кокорин "нагонял" штрафов на 30 тысяч, сидя в тюрьме

Владельцу иномарки выписали более 40 штрафов.

Пока футболист Александр Кокорин отбывал наказание в колонии, его жена Дарья Валитова времени даром не теряла. Как сообщил Telegram-канал Mash, супруга осужденного спортсмена каталась на его черном "Гелике" и нарушила несколько правил дорожного движения.

В общей сложности на иномарке Кокорина повисло больше 40 штрафов общей суммой 30 тысяч рублей. На "Гелике" числится превышение скорости, езда по полосе маршрутного транспорта и нарушение знаков и разметки.

После того как Кокорин освободился по УДО, все штрафы были оплачены. Теперь за рулем иномарки сидит вновь сам спортсмен.

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева выпустили по УДО 17 сентября. Они отбывали наказание в колонии Белгородской области за драки в центре Москвы.

"Зенит" уже провел медицинский осмотр Кокорина, в то время как "Краснодар" разорвал контракт с Мамаевым.

Фото: Telegram / Mash