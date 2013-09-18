Стало известно, когда "АвтоВАЗ" возобновит производство на заводе Nissan в Петербурге

На данный момент ведутся переговоры с партнерами о поставках машинокомплектов для сборки.

"АвтоВАЗ" запустит производство своих автомобилей на базе бывшего завода ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" ко II полугодию 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что предприятие, его активы, производственные и научно-исследовательские мощности, московский центр продаж и маркетинга перешли подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". На данный момент ведутся переговоры с партнерами о поставках машинокомплектов для сборки.

По словам Соколова, конкретные модели пока рано презентовать. Процесс планируется разрешить в январе-феврале.

Завод Nissan в Петербурге открылся в 2009 году, ежегодно с конвейера сходили до 100 тысяч автомобилей.

Ранее мы сообщили о том, что простой на заводе Hyundai в Петербурге продлится до конца 2023 года.

Фото: Piter.TV