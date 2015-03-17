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Простой на заводе Hyundai в Петербурге продлится до конца 2023 года
Сегодня, 15:13
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Простой на заводе Hyundai в Петербурге продлится до конца 2023 года

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По оценкам экспертов, ситуация не изменится и в 2023-ем.

Петербургский завод Hyundai будет находиться в простое до конца 2022 года. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус".

Напомним, что выпуск продукции на предприятии приостановили с 1 марта 2022 года в связи с недостатком комплектующих. Сроки простоя с этих пор постоянно продлевали, также шла речь о консервации предприятия. 

Автоэксперт Денис Гаврилов полагает, что, поскольку геополитическая обстановка с начала марта осталась неизменной, решение о простое вполне предсказуемо. Он также выразил уверенность, что позиция Hyundai останется такой же и в 2023 году. 

Добавим, что на базе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" производились модели Hyundai Solaris, Hyunsai Creta и Kia Rio. Мощность завода составляла 200 тыс. автомобилей в год, на нём трудилось около 2,2 тыс. человек. 

Ранее мы сообщили о том, что "АвтоВАЗ" возобновит производство на заводе Nissan.

Фото: Pxhere

Теги: завод hyundai, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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