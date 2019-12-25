Бывший президент Армении считает, что Ереван не стал брать на себя ответственность.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян раскрыл ошибку Еревана в Нагорном Карабахе. Политик сообщил журналистам "Первого канала" о том, что остановить боевые действия в регионе можно было "совершенно другим раскладом", но власть решила не брать на себя такую ответственность. Гость программы уточнил, что Москва сделала все возможное для того, чтобы остановить войну между сторонами. В частности, сделала предложение от 19 октября, которое было отвергнуто армянской стороной.

То есть была возможность остановить войну с совершенно другим раскладом, и армянская сторона, армянский премьер не взяли на себя ответственность принять такое решение. Как он объяснил, народ его бы не понял и обвинили бы его в предательстве. Роберт Кочарян, бывший президент Армении

Политик напомнил, что НКР потерял в десятки раз больше, чем было на 19 октября. Он считает, что за этот период погибли несколько десятков тысяч человек и столько же раненых. Кочарян добавил, что при этом Генеральный штаб высказал позицию о том, что война проигрывается.

Экс-президент Армении Кочарян поддержал лидера объединенной оппозиции Манукяна.

Фото: Pixabay.com