Экс-президент Армении Кочарян поддержал лидера объединенной оппозиции Манукяна

Бывший президент Армении поддержал лидера оппозиции Вазгена Манукяна.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян поддержал лидера объединенной оппозиции Вазгена Манукяна. Об этом политик рассказал журналистам на пресс-конференции.

Я поддерживаю формат, который создало оппозиционное движение, и не считаю, что его надо пересматривать. Вазген Манукян - человек достойный, и он готов взять на себя миссию на год, если все пойдет по плану оппозиции и он возглавит временное правительство. И это тяжелейшая ноша в данной ситуации. Роберт Кочарян, бывший армянский лидер

Напомним, что Вазген Манукян был руководителем кабинета министров, а также главой Минобороны страны. Сейчас он входит в оппозиционное "Движение за спасение родины", которое объединяет несколько политических партий. Движение официально считает своим кандидатом на пост в премьер-министры Армении с целью формирования временного правительства Манукяна. Напомним, что протестующие требуют отставки с должности Никола Пашиняна.

Экс-президент Армении заявил, что при нем не было бы войны в Карабахе.

Фото: Ռոբերտ Քոչարյան/ Robert Kocharyan