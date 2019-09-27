Сенатор объяснил, какие именно возможности американской системы вызывают вопросы.

Андрей Клишас раскритиковал избирательные технологии США. Об этом председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации сообщил журналистам. По мнению сенатора, система, использующаяся Вашингтоном, нуждается в серьезном анализе. Он подчеркнул необходимость в этом в том числе и возможности проголосовать досрочно для десятков миллионов избирателей (за несколько недель до официальной даты голосования), возможность вскрытия и подсчета бюллетеней до даты голосования, практику голосования по почте.

По итогам выборов в США необходимо проанализировать "лучшие демократические избирательные технологии", такие как...отсутствие на выборах иностранных наблюдателей, возможность в любое время приостановить подсчет голосов и многие другие "достижения" современных избирательных технологий Андрей Клишас, российский сенатор

Напомним, что 3 ноября в США состоялись президентские выборы. На данный момент результаты голосования в ряде штатов неизвестны. В ночь на 5 ноября Дональд Трамп объявил о собственной победе, как и Джо Байден. Действующий глава Белого дома обвинил демократическую партию в попытках украсть выборы.

Партия Байдена получит большинство в палате представителей США.

Фото: Piter.tv

