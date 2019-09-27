Андрей Клишас раскритиковал избирательные технологии США. Об этом председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации сообщил журналистам. По мнению сенатора, система, использующаяся Вашингтоном, нуждается в серьезном анализе. Он подчеркнул необходимость в этом в том числе и возможности проголосовать досрочно для десятков миллионов избирателей (за несколько недель до официальной даты голосования), возможность вскрытия и подсчета бюллетеней до даты голосования, практику голосования по почте.
По итогам выборов в США необходимо проанализировать "лучшие демократические избирательные технологии", такие как...отсутствие на выборах иностранных наблюдателей, возможность в любое время приостановить подсчет голосов и многие другие "достижения" современных избирательных технологий
Андрей Клишас, российский сенатор
Напомним, что 3 ноября в США состоялись президентские выборы. На данный момент результаты голосования в ряде штатов неизвестны. В ночь на 5 ноября Дональд Трамп объявил о собственной победе, как и Джо Байден. Действующий глава Белого дома обвинил демократическую партию в попытках украсть выборы.
Партия Байдена получит большинство в палате представителей США.
Фото: Piter.tv
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