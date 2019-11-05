Клип Pussy Riot в Петербурге стал поводом для проверок. Теперь прояснилось, почему

Выяснилось, что группа хотела снять клип на песню "Бесит" про сопротивление власти.

Издание "Фонтанка" выяснило, кто, почему и зачем вырубил свет в арендованном павильоне "Ленфильма", в котором проходили съемки клипа группы Pussy Riot.

Все началось с того, что индивидуальный предприниматель Артем Емельянов из Смоленска подал официальную заявку на аренду павильона и указал в целях съемку ролика арт-поп группы. Аренда обошлась в 35 тысяч рублей. Утверждается, что планы "дошли" до Москвы, а оттуда в петербургский главк поступили рекомендации проверить, что именно будут снимать в киностудии.

Сценарий съемок неоднозначен: полицейская машина наезжает на гота в инвалидной коляске, когда от него отъезжают, появляется окровавленная игрушка в виде зайца. Далее толпа бросается на ОМОН, динамика действия повышается. За всем этим со стороны наблюдает Господин Инквизиция. В конце действия игрушку сжигают, и правда побеждает.

На съемочной площадке присутствовали фем-активистка Никсель-Пиксель, художница Леля Нордик, фотограф Александр Софеев и многие другие.

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова уточняла, что клип снимался на песню "Бесит", которую нельзя прослушать в свободном доступе.

Сотрудники полиции пришли в "Ленфильм" и прочитали вслух федеральный закон о недопустимости экстремистских действий. Продюсер Артем Алексашин объяснил, что ничего плохого не хотел и не делал, да и претензий ни к кому не имеет.

Участники съемок также отметили, что среди полицейских они увидели оперативников Центра "Э".

Позже в павильоне потух свет. Съемку попытались продолжить "на коленке", но потом группа сдалась и провела в павильоне несколько часов без отопления и света.

"Мы не только оплатили павильон, но и взяли в аренду кучу оборудования, пригласили людей, операторов. Весь продакшн стоил порядка 15 тысяч долларов, теперь деньги, видимо, придется собирать заново", — поделилась Толоконникова информацией.

Изначально директор "Ленфильма" Инесса Юрченко заявила, что на территорию киностудии полицейские не приходили вовсе. Позже она рассказала, что аварию на студии не могут устранить до сих пор, а деньги за аренду вернут группе из-за форс-мажорных обстоятельств.

Фото: Википедия