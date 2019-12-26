Активистка Леля Нордик обвинила главу "Ленфильма" во лжи

Съемки клипа группы сорвал наряд полицейских.

В воскресенье, 9 февраля, стало известно, что съемки группы Pussy Riot в киностудии "Ленфильм" сорвали полицейские. Группа заявила, что павильон был снят с 12:00 до 6:00.

Позже директор "Ленфильма" Инесса Юрченко заявила, что участницы Pussy Riot выдумали полицейских, а съемки прервали из-за аварии на электросетях. Юрченко отметила, как только поломка будет устранена, участники могут вернуться и продолжить снимать клип.

Однако позже, в 8 вечера, в своем Facebook активистка и художница Леля Нордик, принимавшая участие в съемках клипа группы, сделала пост, в котором заявила, что новый директор киностудии плохо врет.

Нордик подтвердила слова участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой по пунктам: во всем здании выключили электричество, в арендованный павильон пришла "толпа полиции и эшников искать пропаганду "гомосексуализма" ", полиция не дала проехать арендованному генератору электричества, а техники кинофильма перестали отвечать на звонки. Группа сидела в холоде и без света два часа, затем продолжила съемки "на коленке" и с лампами на батарейках. В семь вечера сотрудник "Ленфильма" выгнал участников съемок без объяснения причин.

Действительно ли съемки клипа сорвали или это была пиар-акция, пока неизвестно.

Фото: instagram.com/wearepussyriot