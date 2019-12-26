Директор "Ленфильма" заявила, что участницы Pussy Riot все выдумали

Настоящих полицейских в "Ленфильме" не было.

Издание Znak.com связалось с директором "Ленфильма" Инессой Юрченко, чтобы прояснить ситуацию.

Юрченко заявила, что съемки клипа остановили из-за аварии на электросетях. По ее словам, все выдумали участницы группы. На самом деле в клипе должны были сняться актеры в полицейской форме.

"На территории "Ленфильма" полицейских нет. Показывать актеров и провоцировать общественность некрасиво", — прокомментировала Юрченко.

Директор "Ленфильма" отметила, что, если участницы группы повторят провокационные истории, то придется обратиться в полицию. После устранения поломки группа может вернуться и продолжить съемки.

В клипе "Бесит" должен появиться ОМОН, а сама песня посвящена сопротивлению власти.

Ранее мы писали, что съемки клипа Pussy Riot в киностудии "Ленфильм" сорвали полицейские.

Фото: instagram.com/wearepussyriot