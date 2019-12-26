Директор "Ленфильма" заявила, что участницы Pussy Riot все выдумали

Издание Znak.com связалось с директором "Ленфильма" Инессой Юрченко, чтобы прояснить ситуацию.
Юрченко заявила, что съемки клипа остановили из-за аварии на электросетях. По ее словам, все выдумали участницы группы. На самом деле в клипе должны были сняться актеры в полицейской форме.
"На территории "Ленфильма" полицейских нет. Показывать актеров и провоцировать общественность некрасиво", — прокомментировала Юрченко.
Директор "Ленфильма" отметила, что, если участницы группы повторят провокационные истории, то придется обратиться в полицию. После устранения поломки группа может вернуться и продолжить съемки.
В клипе "Бесит" должен появиться ОМОН, а сама песня посвящена сопротивлению власти.
Ранее мы писали, что съемки клипа Pussy Riot в киностудии "Ленфильм" сорвали полицейские.
Фото: instagram.com/wearepussyriot
Обсуждение ( 0 )
Докатился Ленфильм до песен с плясками мочалок по имени известного места