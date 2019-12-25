Ранее такого решения требовала Генпрокуратура России.

Группа Pussy Riot* признана экстремистской организацией по решению суда. Соответствующее заявление сделала Генеральная прокуратура России. Ранее надзорное ведомство требовало принятия такого постановления в виду того, что участницы музыкального коллектива проводили неподобающую акцию в храме Христа Спасителя, а также на финальном матче чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве. Лидером движения считается Мария Алехина, которая в России признана иностранным агентом. В законную силу решение вступит только через месяц.

Участники Pussy Riot* провели ряд акций, представляющих угрозу для безопасности государства. Среди них - танцы в храме Христа Спасителя и выбегание на поле финального матча ЧМ-2018 в Москве. материалы дела

Адвокат Леонид Соловьев, представляющий интересы Марии Алехиной, в беседе с корреспондентами информационного агентства "ТАСС" рассказал, что не согласен с доводами Генеральной прокуратуры России. Он заметил, что девушка не была организатором группы. В исковом заявлении обвинения перечисляются лица, которые давно участвовали в одной из акций, но с того момента не имеют никакого отношения к коллективу. Сторона защиты добавила, что акции группы никогда не были направлены на свержение конституционного строя страны, а носили только ироничный характер.

