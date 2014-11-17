Прокурор запросил два года ограничения свободы для участницы Pussy Riot Алехиной

Ее обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Гособвинитель просит суд назначить участнице Pussy Riot Марии Алехиной наказание в виде двух лет ограничения свободы. Об этом говорится в Telegram-канале правозащитного движения "Апология протеста".

Алехину могут признать виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Отмечается, что она опубликовала в социальной сети сообщение с призывом участвовать в данном мероприятии.

Защита Алехиной считает обвинение незаконным и необоснованным. Свою вину участница Pussy Riot не признает. Она находится под домашним арестом с 29 января.

Ранее Тверской суд Москвы вынес приговор Сайду-Мухамаду Джумаеву, обвиняемому в нападении на силовиков на несогласованной акции 23 января в российской столице.

Фото: Twitter / Мария Алехина