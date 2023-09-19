Петербуржцу вынесли приговор за надпись про президента РФ на здании

Своими действиями он нанес ООО "ПетербургГаз" материальный ущерб на сумму 15,9 тыс. рублей.

Мировой судья судебного участка №95 Петербурга огласила приговор в отношении мужчины, который оставил на фасаде здания оскорбительную политическую надпись. Горожанину вменяют ч. 2 ст. 214 УК РФ, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 29 июля.

В феврале этого года фигурант у газораспределительного пункта №410, расположенного на улице Маршала Захарова, "имея умысел на осквернение данного здания, испытывая политическую ненависть и вражду (враждебность)", баллончиком с краской черного цвета оставил "нехорошую надпись" про президента РФ на фасаде. Своими действиями он нанес ООО "ПетербургГаз" материальный ущерб на сумму 15,9 тыс. рублей.

Петербуржец вину полностью признал. Суд учел, что он совершил преступление небольшой тяжести, ранее не судим, в содеянном раскаялся, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении четырех малолетних детей и супругу. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.

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Фото: Piter.TV