ПМЭФ 7 июня посетит президент РФ

Владимир Путин примет участие в пленарном заседании.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом пишет ТАСС 2 июня.

Кроме того, глава государства на следующей неделе проведет встречу с городским правительством.

Владимир Путин участвует в ПМЭФ каждый год. Он выступает с большой речью перед участниками форума.

В 2024 году ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Его темой станет "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста". Участие в мероприятии подтвердили 17 тыс. человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге ПМЭФ ограничит движение транспорта с 1 июня.

Фото: сайт Кремля