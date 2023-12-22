В Петербурге ПМЭФ ограничит движение транспорта с 1 июня

ПМЭФ-2024 проводится с 5 по 8 июня.

В Петербурге с 5 по 8 июня состоится XXVII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в связи с чем ограничивается и закрывается движение транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Не получится припарковаться с 08:00 1 июня до 23:59 8 июня на улице Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой улицы, Стартовой улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы, Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и на Внуковской улице.

Кроме того, запретят остановку с 00:00 3 июня до 23:59 8 июня на Петербургском шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта, Вознесенском проспекте от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы, улице Марата вдоль дома 11 по улице Марата, Михайловской улице вдоль дома 1/7 и других.

Также сузят проезжую часть с 00:00 3 июня до 23:59 8 июня на Дороге в аэропорт, Киевском шоссе на пересечении с Красносельским шоссе, Петербургском шоссе на пересечении с Витебским проспектом, Пулковском шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе.

Запретят движение транспортных средств с 00:00 3 июня до 23:59 8 июня по Стартовой улице от Быковской улицы до Внуковской улицы, Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы, Внуковской улице от дома 2 до Домодедовской улицы.

С полным списком ограничений в период проведения ПМЭФ можно ознакомиться на сайте администрации Петербурга.

В форуме в 2024 году примут участие представители 136 стран.

Фото: Telegram / Росконгресс Директ