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Путин приехал в Петербург на два дня
Сегодня, 12:59
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Путин приехал в Петербург на два дня

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Сегодня у главы государства пройдет совещание с правительством.

Президент РФ Владимир Путин 18 февраля прибыл в Петербург, он будет работать в городе два дня. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

Сегодня у главы государства пройдет совещание с правительством, а 19 февраля ожидается несколько "внутренних рабочих встреч".

Во второй половине дня в среду состоится совещание по диспансеризации детей и взрослых в прошлом году. 

Ранее Владимир Путин заявлял о том, что планирует посетить Обуховский завод

Фото: пресс-служба Кремля 

Теги: владимир путин, президент рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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