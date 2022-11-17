Путин приехал в Петербург на два дня

Сегодня у главы государства пройдет совещание с правительством.

Президент РФ Владимир Путин 18 февраля прибыл в Петербург, он будет работать в городе два дня. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сегодня у главы государства пройдет совещание с правительством, а 19 февраля ожидается несколько "внутренних рабочих встреч".

Во второй половине дня в среду состоится совещание по диспансеризации детей и взрослых в прошлом году.

Ранее Владимир Путин заявлял о том, что планирует посетить Обуховский завод.

Фото: пресс-служба Кремля