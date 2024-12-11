Путин посетит Обуховский завод в Северной столице

Президент рассказал о том, что регулярно общается с главой предприятия.

Президент Владимир Путин пообещал нанести визит Обуховскому заводу. О своем намерении руководитель страны объявил в ходе общения с лауреатами премий в области науки и инноваций после церемонии вручения, – сообщают "Ведомости".

При этом Президент отметил, что постоянно находится в контакте с главой концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" – Яном Новиковым.

Да, приеду на Обуховский завод. Я постоянном контакте с главой "Алмаз-Антей". <..> Это одно из наших ведущих объединений. Работают хорошо, на острие тех проблем, которые сегодня являются наиболее актуальными. Постоянно в поиске, постоянно предлагают новые интересные решения. Владимир Путин, Президент РФ

Ранее Путин назначил Баканова новым главой "Роскосмоса".

Фото: Kremlin.ru