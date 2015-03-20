Обуховский завод поставит радиолокаторы на Кубу

Согласно подписанному соглашению, кубинские власти получат партию моноимпульсных вторичных радиолокаторов модели "Аврора-2", предназначаемых для обслуживания гражданских авиаперевозчиков.

Предприятие АО "НПО "Обуховский завод", входящее в структуру концерна ВКО "Алмаз-Антей", заключила контракт на поставку современной техники для организации воздушного движения Республики Куба. Итоги сотрудничества стали результатом официального визита представителей Кубы в Санкт-Петербург, в ходе которого зарубежные гости ознакомились с производственной базой завода. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Согласно подписанному соглашению, кубинские власти получат партию моноимпульсных вторичных радиолокаторов модели "Аврора-2", предназначаемых для обслуживания гражданских авиаперевозчиков. Первая партия аппаратуры отправится заказчику уже в текущем, 2026 году. Впоследствии радиолокационные комплексы разместятся в ключевых точках островного государства, формируя полную сеть покрытия воздушного пространства Кубы. Помимо поставок оборудования, договор предусматривает обучение персонала заказчика на территории завода и предоставление гарантии качества и послепродажного обслуживания.

Михаил Подвязников, заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" и генеральный директор НПО "Обуховский завод", подчеркнул высокие стандарты качества и надёжности предлагаемых изделий.

"Наш коллектив обладает большим опытом успешного внедрения систем организации воздушного движения. Завод готов оказать полное сопровождение нашим кубинским партнёрам на каждом этапе исполнения обязательств по договору", — сообщил он, обозначив перспективы дальнейшей установки локаторов "Аврора-2" на международных и российских воздушных трассах.

Особенное внимание кубинской делегации привлёк участок обработки электроники и печатных плат, обеспечивающий надежную работу приборов в условиях влажной морской среды. Участники также ознакомились с новейшими разработками завода в области авиационной техники гражданского назначения.

Александр Ситов, руководитель городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, прокомментировал сделку как знак международного признания высокотехнологичной продукции петербургских предприятий.

Радиолокационная станция "Аврора-2" представляет собой цифровую установку нового поколения, способную функционировать круглосуточно и обеспечивать непрерывный мониторинг воздушного пространства в пределах аэродрома или региона. Аппаратура поддерживает сектор обзора 360° и определяет цели на расстоянии до 465 км. Система сертифицирована ведущими органами сертификации, включая Межгосударственный авиационный комитет и Росавиацию. Отметим, что направление разработок и производства подобной техники перешло к предприятию от ВНИИРА, интегрированного в состав завода в 2023 году. Сегодня "Обуховский завод" осуществляет весь комплекс мероприятий, связанный с созданием и обслуживанием радиолокационного оборудования.

Фото: пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга