Суд приговорил Марию Алехину к году ограничения свободы

Активистка проходит по "санитарному делу".

Преображенский районный суд Москвы приговорил участницу творческого коллектива Pussy Riot Марию Алехину к году ограничения свободы по делу о санитарных нормах. Девушка признана виновной по статье 33 и части 1 статьи 236 УК РФ. Следствие смогло доказать, что активистка нарушила закон во время проведения несогласованной акции в январе 2021 года.

Суд признал Алехину виновной по статье за подстрекательство к нарушению санитарных норм и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы. пресс-служба суда

Теперь россиянка не может покидать место постоянного жительства с 22 часов вечера по 6 часов утра, а также работу или учебу без согласия контролирующего государственного органа. Ей запрещено выезжать за пределы Москвы, принимать участие в массовых мероприятиях, а также она должна являться в надзорные органы дважды в месяц для регистрации.

Напомним, что прокуратура требовала назначить Алехиной два года ограничения свободы.

Фото: Instagram / all_mar