Суд приговорил Марию Алехину к году ограничения свободы

Преображенский районный суд Москвы приговорил участницу творческого коллектива Pussy Riot Марию Алехину к году ограничения свободы по делу о санитарных нормах. Девушка признана виновной по статье 33 и части 1 статьи 236 УК РФ. Следствие смогло доказать, что активистка нарушила закон во время проведения несогласованной акции в январе 2021 года.
Суд признал Алехину виновной по статье за подстрекательство к нарушению санитарных норм и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.
пресс-служба суда
Теперь россиянка не может покидать место постоянного жительства с 22 часов вечера по 6 часов утра, а также работу или учебу без согласия контролирующего государственного органа. Ей запрещено выезжать за пределы Москвы, принимать участие в массовых мероприятиях, а также она должна являться в надзорные органы дважды в месяц для регистрации.
Напомним, что прокуратура требовала назначить Алехиной два года ограничения свободы.
Фото: Instagram / all_mar
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