Полиция задержала главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву

Причина задержания активистки устанавливается.

Правоохранительные органы задержали главу "Альянса врачей" (организация, включенная Минюстом РФ в список НКО, выполняющих функции иностранного агента) Анастасию Васильеву. Инцидент произошел около офиса. О проблеме в собственном аккаунте в Twitter рассказал соратник российского оппозиционера Алексея Навального Олег Степанов.

В настоящее время уточняются причины задержания. О Васильевой известно то, что она является одной из фигуранток "санитарного дела". Ее обвиняют в подстрекательстве к нарушению эпидемиологических норм во время проведения несанкционированной акции в поддержку Навального, которая проводилась в начале января 2021 года.

"Альянс врачей" попросил Алексея Навального прекратить голодовку.

Видео: Telegram/ОВД-Инфо