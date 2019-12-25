Глава "Альянса врачей"* получила год ограничения свободы

Ее признали виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве.

Преображенский суд Москвы приговорил главу профсоюза "Альянс врачей"* Анастасию Васильеву к одному году ограничения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Прокурор настаивал на наказании в виде одного года и восьми месяцев ограничения свободы.

Васильеву признали виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Суд запретил главе профсоюза покидать место постоянного проживания с 10 часов вечера до шести часов утра, а также выезжать за пределы Москвы. Кроме того, Васильевой запрещено участвовать в массовых мероприятиях. Раз в две недели она обязана отмечаться в полиции.

Вину Васильева не признала. Она намерена обжаловать данный приговор.

Ранее стало известно, что Васильева попросила больше не ассоциировать подконтрольный ей "Альянс врачей"* с ФБК*. Она подчеркнула, в период пандемии COVID-19 информационную поддержку профсоюзу оказывал Фонд борьбы с коррупцией*, однако, в настоящее время для его главных представителей "деньги оказались важнее судеб", вследствие чего организацию "использовали и выкинули".

Фото: Facebook / Анастасия Васильева

"Альянс врачей"* - организация включена Минюстом в список иностранных агентов

ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией*) - экстремистская организация, запрещенная в РФ, выполнявшая функции иностранного агента