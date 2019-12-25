Глава "Альянса врачей"* открестилась от ФБК*

Анастасия Васильева заявила, что для главных представителей ФБК* "деньги оказались важнее судеб".

Глава "Альянса врачей"* (организация включена Минюстом в список иноагентов)" Анастасия Васильева попросила больше не ассоциировать ее и подконтрольный ей профсоюз с ФБК*. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Васильева подчеркнула, что организация была создана для поддержки медиков. В период пандемии коронавируса информационную поддержку профсоюзу оказывал "Фонд борьбы с коррупцией"*, однако, в настоящее время для его главных представителей "деньги оказались важнее судеб", отметила она.

Но только нужда в нас пропала – про нас забыли. Использовали и выкинули… Я очень разочарована. Менеджеры ФБК* сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все. <…> С этого дня прошу не ассоциировать меня и "Альянс врачей"* с ФБК*. Анастасия Васильева, глава "Альянса врачей"*

Она подчеркнула, что не прекратит свою деятельность, и ее профсоюз продолжит свою работу.

Ранее руководитель государственной комиссии по защите суверенитета от Совета Федерации Андрей Климов назвал действия Apple и Google вмешательством в дела России.

Фото: Facebook / Анастасия Васильева

"Альянс врачей"* - организация включена Минюстом в список иностранных агентов

ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией*) - экстремистская организация, запрещенная в РФ, выполнявшая функции иностранного агента