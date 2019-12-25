В Совете Федерации состоялось заседание специальной комиссии.

Руководитель государственной комиссии по защите суверенитета от Совета Федерации Андрей Климов назвал действия Apple и Google вмешательством в дела России. Такое заявление специалист сделал на совещании перед выборами в Государственную Думу.

Особое внимание следует обратить на организации и физических лиц, связанных с экстремистской деятельностью, установленной в судебном порядке. Распространение ими информации и материалов в рамках избирательных кампаний имеет существенные ограничения, прямо установленные законом. Андрей Климов, российский сенатор

В России считают, что крупные цифровые американские компании Apple и Google грубо и противоправно вмешиваются во внутренние дела суверенного государства. Доказательства по данному поводу переданы сотрудниками МИД РФ послу США. Российская Генеральная прокуратура от 9 сентября 2021 года вынесла официальное представление в адрес главы Apple господина Тима Кука и главного исполнительного директора Google господина Пичаи. От них требуют принять меры по устранению нарушений законодательства РФ. Представителей компаний пригласили принять участие в комиссии СФ. Информация была донесена до руководства иностранных фирм в электронном виде по адресам Apple и Google, а также продублирована через МИД РФ и путем прямого обращения через СМИ.

РКН потребовал от Apple и Google удалить связанное с ФБК (НКО признана на территории РФ иноагентом и запрещено на территории РФ как экстремистское) приложение.

Фото: Piter.tv