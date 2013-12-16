Родителям рассказали, как сохранить зрение у детей

Офтальмологи дали несколько рекомендаций родителям.

Практически у половины детей по всему миру к 2050 году будут фиксироваться проблемы со зрением. Соответствующей информацией поделились японские ученые. Российский офтальмолог Анастасия Васильева рассказала в интервью журналистам телеканала "360.ru" о том, что выбирать очки для маленьких пациентов нужно только после консультации с врачами. Он пояснила, что многие подбирают очки в оптике, хотя делать этого не следует.

Прежде всего, конечно, ходить к офтальмологам — к настоящим офтальмологам и не подбирать очки в оптике, больше гулять на улице, использовать прогрессивную коррекцию. Анастасия Васильева, офтальмолог

Специалист уточнила, что важно вовремя посещать офтальмолога и контролировать показатель близорукости, так как эта болезнь может оказаться ненастоящей, ложной. Еще один офтальмолог добавила, что наряду с генетической предрасположенностью причиной ухудшения зрения у человека может быть и чрезмерное увлечение гаджетами. Следующим негативным фактором для развития болезней глаз она назвала чрезмерные нагрузки для ребенка в школьном возрасте.

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Фото и видео: 360.ru