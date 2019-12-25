Суд назначил Людмиле Штейн один год ограничения свободы по делу о нарушении саннорм

Прокурор просил для активистки ограничения на два года.

Преображенский суд Москвы назначил активистке Людмиле Штейн один год ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм. Напомним, что девушка является муниципальным депутатом от басманного района города, а также участницей творческого коллектива Pussy Riot. Фигурантку "санитарного дела" приговорили за проведенную акцию, которая состоялась в январе 2021 года в столице.

Суд признал Штейн виновной по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 236 УК РФ ("Подстрекательство к нарушению санитарных норм") и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок один год. пресс-служба суда

Штайн не сможет покидать место жительства в период с 22 часов вечера и до 6 часов утра, а также менять место постоянного проживания без уведомления об этом правоохранительных органов, осуществляющих надзор за выполнением ее меры наказания. Активиста не сможет посещать места массовых мероприятия, покидать пределы города без согласия надзорной инстанции. Дважды в месяц ей необходимо являться в уголовную исполнительную инспекцию. Прокуратура просила суд приговорить фигурантку дела в двум годам ограничения свободы.

Защита и обвинение обжаловали приговор Соболь.

Фото: Instagram / lcshtn