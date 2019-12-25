Климкина испугали слова Путина об Украине

Бывший глава МИД Украины оценил заявление о превращении страны в "анти-Россию".

Бывшего главу внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина испугали слова Владимира Путина о соседнем государстве. В собственном аккаунте на Facebook эксперт выразил свои опасения по поводу того, что Кремль уверен, что Киев превращается в "анти-Россию". Ранее такое заявление глава РФ сделал во время совещания с членами Совета безопасности.

Слова Путина сегодня о нас как "анти-России" не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров. Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким. Павел Климкин, экс-глава МИД Украины

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