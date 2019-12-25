Депутат Рады заявил о претензиях на Кубань

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о претензиях на Кубань. Об этом он рассказал в эфире "4 канала".
По словам политика, он недоволен тем, что Харьков и Одессу называют русскими городами. Гончаренко предложил напомнить России о том, что на Кубани сто лет назад якобы разговаривали на украинском языке, и эти "этнические земли" были отрезаны от Киева волею судьбы.
Сегодня многие людю забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни - и по фамилиям, и по песням, и по культуре - они выглядят иначе.
Алексей Гончаренко, депутат
Ранее Путин заявил о превращении Украины в антипода России.
Фото: pixabay.com
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