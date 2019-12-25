Депутат Рады заявил о претензиях на Кубань

По его словам, в регионе когда-то говорили на украинском языке.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о претензиях на Кубань. Об этом он рассказал в эфире "4 канала".

По словам политика, он недоволен тем, что Харьков и Одессу называют русскими городами. Гончаренко предложил напомнить России о том, что на Кубани сто лет назад якобы разговаривали на украинском языке, и эти "этнические земли" были отрезаны от Киева волею судьбы.

Сегодня многие людю забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни - и по фамилиям, и по песням, и по культуре - они выглядят иначе. Алексей Гончаренко, депутат

Ранее Путин заявил о превращении Украины в антипода России.

Фото: pixabay.com