Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Дипломат не считает, что "приспособленцы" должны быть номером один по продаже техники.

Украинцев призвали отказаться от iPhone из-за Крыма. Павел Климкин надеется, что жители страны начнут избегать Apple из-за изменений в сервисах. Ранее компания внесли изменения в территориальных характеристиках.

По требованию депутатов Госдумы специалисты отметили Крым как территорию России. Климкин назвал такое отношение приспособленческим. Он добавил, что подобный бренд не может являться номером один на Украине.

А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать? призывает дипломат

Политик добавил, что на действующее руководство компании "нет Джобса".

Ранее Piter.tv писал о том, что глава МИД Украины раскритиковал Apple за российский Крым.

Фото: Twitter/Pavlo Klimkin