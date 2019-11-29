Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Украинцев призвали отказаться от iPhone из-за Крыма. Павел Климкин надеется, что жители страны начнут избегать Apple из-за изменений в сервисах. Ранее компания внесли изменения в территориальных характеристиках.
По требованию депутатов Госдумы специалисты отметили Крым как территорию России. Климкин назвал такое отношение приспособленческим. Он добавил, что подобный бренд не может являться номером один на Украине.
А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать?
призывает дипломат
Политик добавил, что на действующее руководство компании "нет Джобса".
Ранее Piter.tv писал о том, что глава МИД Украины раскритиковал Apple за российский Крым.
Фото: Twitter/Pavlo Klimkin
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