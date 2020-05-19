Исследователи заявили, что климатический кризис усилил ураганы на Земле

Речь идет о техногенных изменениях.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что климатический кризис усилил ураганы на Земле. Об этом заявили специалисты из института метеорологических исследований Висконсин-Мэдисон.

Исследователи проанализировали фотоснимки тропических штормов начиная с 1980 года. Специалисты сделали вывод, что количество ураганов увеличилось.

По мнению ученых, причиной климатического кризиса является пагубное воздействие цивилизации на планету.

Ранее мы сообщали о том, что в камчатском вулкане ученые обнаружены новые минералы.

Видео:Tornado Trackers/YouTube