Один из минералов назвали в честь немецкого ученого Иоганна Готлоба Леманна, академика Санкт-Петербургской Императорской академии наук.

В пятницу, 15 мая, стал известно о том, что в камчатском вулкане ученые обнаружены новые минералы. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ).

Ранее считалось, что схожие по структуре и составу минералы можно получить лишь в лабораторных условиях сказано в сообщении

Отметчается, что соответствующее открытие поможет в изучении переноса металлов в геологических системах.

Известно, что один из минералов назвали в честь ученого Иоганна Готлоба Леманна, академика Санкт-Петербургской Императорской академии наук — арсмирандит. Другой минерал получил название в честь немецкого ученого Иоганна Готлоба Леманна — леманнит.

Ранее мы сообщали о том, что на дне Симферопольского водохранилища устроят концерт классической музыки.

Видео:Камчатка/YouTube