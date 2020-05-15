На дне Симферопольского водохранилища устроят концерт классической музыки

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что на дне Симферопольского водохранилища устроят классической музыки. Об этом заявил художественный руководитель и главный дирижер филармонии Денис Карлов.
Карлов отметил, что эта идя пришла к нему спонтанно.
Увидел это место – обмелевшее водохранилище, его ощутил и сразу подумал: такая прекрасная площадка, с ландшафтом и видами, все рядом – в Симферополе
сказано в сообщении
Отмечается, что площадка для концерта разместиться у самой низкой обмелевшей части водохранилища. Карлов заявил, что проект будет коммерческим, но цена билета для зрителей будет бюджетной.
Концерт проведут после ослабления режима самоизоляции.
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Видео:Александр Талызин/YouTube
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