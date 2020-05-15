На дне Симферопольского водохранилища устроят концерт классической музыки

Место, где разместится оркестр, будет расположено у самой низкой обмелевшей части водохранилища.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что на дне Симферопольского водохранилища устроят классической музыки. Об этом заявил художественный руководитель и главный дирижер филармонии Денис Карлов.

Карлов отметил, что эта идя пришла к нему спонтанно.

Увидел это место – обмелевшее водохранилище, его ощутил и сразу подумал: такая прекрасная площадка, с ландшафтом и видами, все рядом – в Симферополе сказано в сообщении

Отмечается, что площадка для концерта разместиться у самой низкой обмелевшей части водохранилища. Карлов заявил, что проект будет коммерческим, но цена билета для зрителей будет бюджетной.

Концерт проведут после ослабления режима самоизоляции.

Ранее мы сообщали о том, что Эрмитаж адаптирует свой сайт для людей с ограничениями по зрению.

Видео:Александр Талызин/YouTube