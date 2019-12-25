Эрмитаж адаптирует свой сайт для людей с ограничениями по зрению

На благое начинание выделено более 10 миллионов рублей.

Государственный Эрмитаж планирует адаптировать свой официальный сайт для людей с ограничениями по зрению. Музей разместил закупку, в рамках которой намерен найти IT-компанию для выполнения этой важной и благородной миссии.

Работы, как планируется, будут проводиться не более 340 дней, исполнитель получит примерно 10 миллионов рублей.

Перед ним поставлена задача: сделать доступными для слабовидящих не только основного сайта hermitagemuseum.org, но также и для раздел "Клуб Друзей Эрмитажа" support.hermitagemuseum.org.

Для этого они смогут переключить странички сайтов на более крупный и контрастный текст. Кроме того, люди с ограничениями по зрению получат возможность пользоваться упрощенным режимом навигации (без использования мыши). Также, в частности, предполагается помочь им внедрением программ, проговаривающих вслух содержимое сайта.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Эрмитаже придумают особый режим работы без скопления людей.

Фото: vk.com/hermitage_museum