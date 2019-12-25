В Эрмитаже придумают особый режим работы без скопления людей

Музей закрыт с 17 марта.

Государственный Эрмитаж внедрит схему, которая позволит не допускать в музее скопления посетителей. Об этом сообщил директор музей Михаил Пиотровский, передало "ТАСС".

Схему будут использовать после завершения карантина. В Эрмитаже также возьмут на вооружение опыт иностранных коллег. Одним из способов может стать предварительная продажа билетов на какие-то сеансы.

Для открытия государственного музея потребуется не менее двух недель после снятия ограничительных мероприятий. Большинство сотрудников сейчас работает удаленно.

В конце апреля музей потерял около половины годового бюджета из-за пандемии коронавируса.

Фото: vk.cpm/hermitage_museum