  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Эрмитаже придумают особый режим работы без скопления людей
Сегодня, 21:30
53
nadezhda_sib

В Эрмитаже придумают особый режим работы без скопления людей

0 0

Музей закрыт с 17 марта.

Государственный Эрмитаж внедрит схему, которая позволит не допускать в музее скопления посетителей. Об этом сообщил директор музей Михаил Пиотровский, передало "ТАСС".

Схему будут использовать после завершения карантина. В Эрмитаже также возьмут на вооружение опыт иностранных коллег. Одним из способов может стать предварительная продажа билетов на какие-то сеансы. 

Для открытия государственного музея потребуется не менее двух недель после снятия ограничительных мероприятий. Большинство сотрудников сейчас работает удаленно. 

В конце апреля музей потерял около половины годового бюджета из-за пандемии коронавируса. 

Фото: vk.cpm/hermitage_museum

Теги: музей, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии