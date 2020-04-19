Эрмитаж потерял около половины годового бюджета из-за пандемии коронавируса

Все имеющиеся средства идут на зарплаты и обеспечение жизнедеятельности музея.

Из-за закрытия в период пандемии коронавируса Эрмитаж потерял порядка половины годового бюджета. Об этом рассказал директор музея Михаил Пиотровский во время пресс-конференции в ТАСС.

По словам Пиотровского, все средства тратятся на зарплаты сотрудникам и очень затратное обеспечение жизнедеятельности Эрмитажа. Деньги, отметил директор, распределяются между работниками музея в качестве поддержки. На данный момент в Эрмитаже ведут переговоры с правительством, чтобы выпадающие доходы могли как-нибудь скомпенсировать.

На вопрос о том, станут ли платными виртуальные экскурсии в период пандемии и непростого положения музея, Пиотровский заявил, что такой сервис может появиться только в будущем.

Во время пандемии не рассматриваем вопрос. После — онлайн-лекции, часть нашего культурного продукта может быть монетизирована. Посмотрим, как это можно сделать, поучимся у тех, кто за рубежом это сделал



Михаил Пиотровский.

Напомним, как сообщалось ранее, Эрмитаж проведёт онлайн-экскурсию, посвящённую венецианскому живописцу Тьеполо.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге на фоне самоизоляции выросла зарплата курьеров и программистов.

Фото: Piter.TV