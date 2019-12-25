В понедельник, 20 апреля, стало известно, что в Петербурге на фоне самоизоляции выросла зарплата курьеров и программистов. Об этом сообщают аналитики hh.ru Северо-Запада.
Отмечается, что в Петербурге спрос на программистов и разработчиков с 13 марта по 13 апреля вырос на 64%. Средний доход работников в этой сфере составил 115 000 рублей. Также повышение зарплат наблюдается среди продавцов. Из доходы увеличились на 5-15 тысяч рублей.
Кроме того, среди популярных профессий текущего месяца остается работа курьера. Рынок вакансий для работников этой сферы увеличился на 40%.
Ранее мы сообщали о том, что в понедельник в Петербурге резко упал индекс самоизоляции.
Фото:pixabay
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